ЦСКА может подписать опорника «Бордо» Отавио как свободного агента. Зимой за него давали 2 млн евро

Полузащитник «Бордо» Отавио Сантос может продолжить карьеру в чемпионате России.
Как сообщает «Спорт Экспресс», интерес к опорному хавбеку проявляет ЦСКА.
Армейцы уже пытались подписать бразильца зимой за 2 млн евро, однако он в итоге отправился в аренду в «Атлетико Минейро». Теперь московский клуб имеет возможность пригласить Отавио в качестве свободного агента.
В этом году полузащитник провел 22 матча, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.