ЦСКА может подписать опорника «Бордо» Отавио как свободного агента. Зимой за него давали 2 млн евро

Теги ЦСКА Бордо премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Атлетико Минейро Д2 Франция Отавио Сантос Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Бордо» Отавио Сантос может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает «Спорт Экспресс», интерес к опорному хавбеку проявляет ЦСКА.

Армейцы уже пытались подписать бразильца зимой за 2 млн евро, однако он в итоге отправился в аренду в «Атлетико Минейро». Теперь московский клуб имеет возможность пригласить Отавио в качестве свободного агента.

В этом году полузащитник провел 22 матча, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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