ЦСКА может подписать опорника «Бордо» Отавио как свободного агента. Зимой за него давали 2 млн евро

Полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает «Спорт Экспресс», интерес к опорному хавбеку проявляет .

Армейцы уже пытались подписать бразильца зимой за 2 млн евро, однако он в итоге отправился в аренду в . Теперь московский клуб имеет возможность пригласить Отавио в качестве свободного агента.

В этом году полузащитник провел 22 матча, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.