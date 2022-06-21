«Сибирь» могла подписать Левандовского в 2007-м: «Не могу сказать, что он как-то выделялся. В итоге мы не сошлись в ценнике»

Бывший генеральный директор рассказал, что в 2007 году клуб мог пригласить Роберта Левандовского.

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть 3-4 игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче».

Не могу сказать, что он как-то выделялся – точно был не лучше остальных. Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули – не сошлись в ценнике.

Для нас, игравших тогда в первом дивизионе, это была неподъемная сумма (по слухам, за форварда просили 500 тысяч евро – Прим. Sports.ru)», – сказал Лев Стрелков.