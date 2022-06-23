Обляков взял 10-й номер в ЦСКА. Под ним играл Дзагоев

будет выступать за ЦСКА под 10-м номером.

Ранее полузащитник играл за московский клуб под 98-м номером. До него в ЦСКА под 10-м номером выступал , покинувший клуб этим летом.

«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!» – сказал Дзагоев.

«Десятка» мне всегда нравилась. Думаю, почти все футболисты мечтают под ней играть – кроме защитников и вратарей. С одной стороны просто прикольно, с другой – человек под номером десять обычно техничный, креативный, играет в атаке.

Это те качества, к которым я стремлюсь. Еще, разумеется, это большая честь, тем более в таком клубе, как ЦСКА», – поделился Обляков.

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