Дзагоев о работе Березуцкого: «Вроде все делал правильно, но результата нет, если смотреть на таблицу. Я после 5 побед думал, что ЦСКА за чемпионство поборется»

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Алан Дзагоев высказался о выступлениях ЦСКА в заключительной части сезона.

– У меня нет объяснения, почему весной ЦСКА так резко развалился. Только что команда играла, а потом – нет.

Языджи сразу рекорд по голам поставил, но потом что-то не пошло. Вроде новички пришли, первые пять матчей мы выиграли, а после паузы на сборную все изменилось. Я вообще тогда думал, что мы будем за чемпионство бороться.

Вроде Березуцкий все делал правильно, и местами что-то у нас получалось, но счет на табло. Если посмотреть на таблицу – результата нет.

– Не рано ли он стал тренером?

– Лучше раньше, чем вообще не попробовать. Братья со Слуцким в Европе поработали, чему-то научились. Значит, руководство посчитало, что Алексей Владимирович готов, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

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