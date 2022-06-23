Нкунку продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года. Отступные – 60 млн евро

подписал новый контракт с .

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, в контракте прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Француз присоединился к «Лейпцигу» в 2019 году, перейдя из «ПСЖ». За 134 матча в составе немецкого клуба Нкунку поучаствовал в 93 голах команды.

В прошлом сезоне он побил рекорд Тимо Вернера, напрямую поучаствовав в 54 голах команды. Француз стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в минувшем сезоне и был признан лучшим игроком Бундеслиги. В марте 2022 года Кристофер дебютировал в составе сборной Франции.

Статистику 24-летнего оттянутого нападающего можно изучить здесь.