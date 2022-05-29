Нкунку о «ПСЖ»: «Мой дом, клуб моего сердца. Не закрываю двери, возможно все»

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Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку высказался о возможном возвращении в «ПСЖ».

«Это мой дом, клуб моего сердца, я всегда об этом говорил. Я не закрываю никакие двери. В футболе возможно все.

Мне льстит то, что крупнейшие клубы мира проявляют ко мне интерес. Но также льстит и то, что «Лейпциг» делает все ради того, чтобы меня удержать», – сказал француз, признанный игроком сезона в Бундеслиге.

«МЮ» может прислать «Лейпцигу» предложение по Нкунку на следующей неделе. Рангник рекомендовал хавбека

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