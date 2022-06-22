Дембеле близок к продлению контракта с «Барсой». Игрок готов принять предложение, которое отклонял раньше

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Усман Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной». 

По информации журналиста As Хави Мигеля, вингер находится в шаге от того, чтобы принять предложение, которое систематически отклонял или игнорировал с декабря.

Игрок звонил Хави и просил главного тренера договориться с президентом клуба Жоаном Лапортой. Хави ответил, что нового предложения «Барса» не сделает, поэтому игрок должен будет принять предложенные ранее условия, если хочет остаться. 

В 21 матче прошедшего сезона Ла Лиги Дембеле забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь

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