Дембеле близок к продлению контракта с «Барсой». Игрок готов принять предложение, которое отклонял раньше

близок к продлению контракта с «Барселоной».

По информации журналиста As Хави Мигеля, вингер находится в шаге от того, чтобы принять предложение, которое систематически отклонял или игнорировал с декабря.

Игрок звонил Хави и просил главного тренера договориться с президентом клуба . Хави ответил, что нового предложения «Барса» не сделает, поэтому игрок должен будет принять предложенные ранее условия, если хочет остаться.

В 21 матче прошедшего сезона Ла Лиги Дембеле забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь.