Индзаги о 2-м месте «Интера»: «84 очка – это все еще много. Мы прошли путь от команды, которую не видят в топ-4, до команды, от которой ждут чемпионства к январю»

Главный тренер «Интера» высказался о втором месте клуба в Серии А.

«Главное, что я чувствую, – это гордость. Я поздравляю команду с прекрасным сезоном, который мог стать выдающимся, если бы мы взяли скудетто.

Я поздравляю с 86 набранными очками, но также поздравляю и нас с 84 очками – это тоже большое дело. Горжусь командой – она добилась огромного успеха, как и «Милан».

Нас разделили два очка. «Милан» также был стабильнее в конце сезона. Мы немного сбились с пути во время противостояния с «Ливерпулем», но 84 очка – это все еще много.

Мы «Интер», мы взяли два трофея, но все равно ощущается горечь от того, как именно мы упустили скудетто. В следующем сезоне мы должны нивелировать эту двухочковую разницу.

Это было долгое и приятное путешествие, но не могу отрицать того, что никто не любит становиться вторым.

Главное, что радует, – это то, что мы прошли путь от команды, которой прогнозируют место вне топ-4, до команды, от которой ждут победы в Серии А к январю. С момента моего прихода мнение об изменилось, и это все благодаря нашей работе», – сказал Индзаги DAZN.

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