Экс-кандидат в президенты «Барсы»: «Никаких трансферов не будет – клуб пускает пыль. Им удобно создавать иллюзию»

Бывший член совета директоров и кандидат в президенты «Барселоны» не верит в появление новых игроков в клубе.

В последнее время применительно к каталонскому клубу сообщается об интересе к таким футболистам, как , Рафинья, Жюль Кунде и .

Однако, по мнению Тони Фрейши, «Барселона» не сможет подписать никого из этих игроков.

«Вы же понимаете, что ни Левандовского, ни Рафиньи, ни Кунде, ни Бернарду в «Барсе» не будет? Понимаете же?

Я не верю в разговоры, что кого-то подпишет. Они откровенно пускают пыль.

То, что они говорят, противоречит действительности. У меня нет другого выбора, кроме как предупредить людей, что никаких трансферов не будет.

Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Но гораздо выгоднее говорить, что сейчас придет Бернарду.

Я иду немного против течения. Сейчас «Барселоне» удобно создавать иллюзию», – заявил Фрейша в интервью Cadena COPE’s El Partidazo.