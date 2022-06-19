Хави попросил «Барселону» предпринять последнюю попытку уговорить Дембеле остаться в клубе

Главный тренер «Барселоны» рассказал руководству о своей позиции по будущему .

попросил руководителей каталонского клуба предпринять последнюю попытку уговорить французского полузащитника остаться в команде.

Отмечается, что сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах о новом контракте в течение последних нескольких недель.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Дембеле не смог согласовать условия нового контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне футболист забил 1 гол и сделал 13 результативных передач в 21 матче .