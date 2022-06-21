Президент «ПСЖ» о претензиях Тебаса: «Каждый год одно и то же. Мы не будем никого учить, и никому не позволим учить нас. Будем продолжать строить проект»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о претензиях Хавьера Тебаса к парижскому клубу. 

Ла Лига подала жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей. Президент испанской лиги объяснил это стремлением к чистоте футбола. 

«Мы делаем то, что делаем, потому что знаем, что можем. Не в нашем стиле говорить о других лигах, клубах или федерациях.

Мы не будем никого учить, и мы никому не позволим учить нас. Каждый год одно и то же. Мы будем продолжать строить наш проект», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Все уверены, что «ПСЖ» богат только из-за шейхов. Это не так: финансы прокачивают Месси и экс-менеджер НБА и НФЛ

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