Президент «ПСЖ» о претензиях Тебаса: «Каждый год одно и то же. Мы не будем никого учить, и никому не позволим учить нас. Будем продолжать строить проект»

Президент «ПСЖ» высказался о претензиях к парижскому клубу.

подала жалобу на в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей. Президент испанской лиги объяснил это стремлением к чистоте футбола.

«Мы делаем то, что делаем, потому что знаем, что можем. Не в нашем стиле говорить о других лигах, клубах или федерациях.

Мы не будем никого учить, и мы никому не позволим учить нас. Каждый год одно и то же. Мы будем продолжать строить наш проект», – сказал .

Все уверены, что «ПСЖ» богат только из-за шейхов. Это не так: финансы прокачивают Месси и экс-менеджер НБА и НФЛ