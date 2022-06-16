«Арсенал» купит лучшего ассистента «Порту» Виейру за 35 млн евро плюс бонусы

подпишет молодого португальского хавбека .

Лондонский клуб согласовал переход 22-летнего полузащитника с «Порту».

Трансфер обойдется «канонирам» в 35 миллионов евро плюс бонусы. 5 млн бонусов активируется при выходе «Арсенала» в Лигу чемпионов, а также когда футболист проведет за клуб нужное количество игр.

В ближайшее время Виейра вылетит в Англию для подписания контракта с «Арсеналом».

В прошлом сезоне хавбек забил шесть голов и сделал 14 голевых передач в 27 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим ассистентом «Порту».

В португальской лиге Виейра стал вторым в списке лучших ассистентов. Подробная статистика игрока – здесь.