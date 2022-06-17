Виейра переходит в «Арсенал» за 40+5 млн евро. «Порту» объявил, что договорился о трансфере

«Порту» объявил о принципиальной договоренности с о трансфере .

Португальский клуб сообщил, что получит за 22-летнего игрока 40 млн евро. Еще 5 млн евро предусмотрены в виде бонусов. Их выплата зависит от спортивных достижений игрока.

Об окончательной договоренности о трансфере «Порту» объявит в ближайшие дни.

В прошлом сезоне хавбек забил шесть голов и сделал 14 голевых передач в 27 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим ассистентом .

В португальской лиге Виейра стал вторым в списке лучших ассистентов. Подробная статистика игрока – здесь.