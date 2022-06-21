Широков о решении ФИФА: «Узаконенное ограбление. Как реагировать клубам, в международный суд подавать? Там все шито-крыто. Еще говорят, что у нас суды куплены»

высказался о новом решении по легионерам.

Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Возможен уход оставшихся легионеров – это же дело каждого. Захотел – уехал, захотел – остался. Никаких правовых норм нет. Вернее, они есть, но не соблюдаются никак.

Допустим, Рыбус, остался в «Спартаке» – в сборную не вызвали. Сейчас кто-то посмотрит на это и скажет: а я хочу в сборной играть, надо уезжать. Никаких юридических последствий для них это не будет иметь. Им все равно – взяли да уехали.

Если бы это было наказуемо, однако же этого нет. Очередное узаконенное ограбление. Как клубы будут на это реагировать, я просто не понимаю. В международный суд подавать? Там все шито-крыто. Еще говорят, что у нас суды куплены. Что тогда говорить про цивилизованную Европу, я боюсь представить», – сказал бывший полузащитник сборной России.