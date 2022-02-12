Быстров о Крицюке в «Зените»: «Это ошибка. Чемпионат России – не его, видимо. Может, климат не тот или менталитет уже европейский»

Бывший полузащитник высказался о проблемах вратаря в петербургском клубе.

– Вы пересекались с Крицюком в «Краснодаре», хорошо знаете его сильные и слабые стороны. Почему у него не идет? Травмы?

– Видимо, чемпионат России – это не его, в Португалии он играл каждый матч, а здесь нет. Может, климат не тот, возможно, менталитет уже европейский, не знаю. Но когда клуб берет футболиста, он обязан обращать внимание на такие вещи. В футболе чудес не бывает.

– То есть, по-вашему, приглашение Крицюка – ошибка?

– Да, естественно, это ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надежно, и Одоевский был готов играть, но Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок, попасть в стартовый состав и провести несколько игр. Я, конечно, не нахожусь в команде, но делаю вывод, что тренеры таким образом давали Крицюку понять, что рассчитывают на него именно в роли первого номера.

– Но…

– Но видите, ошиблись. Хорошо, что в «Зените» профессионалы-вратари, которые после таких ситуаций нашли в себе силы показывать хороший футбол и со здоровой головой продолжать бороться за место в стартовом составе. Для молодого голкипера главный критерий – здоровая конкуренция, им важно понимать, что благодаря своей работе можно дождаться своего шанса. А если всякий раз покупать какого-то нового вратаря…

– Аналогичного мнения придерживается и .

– Так Слава сам получил свой шанс в юном возрасте и воспользовался им! Да, были неудачи, но футболист не может вырасти в игрока высокого уровня без ошибок! На мой взгляд, тренер должен брать на себя ответственность, поддерживать молодежь, пробовать варианты. Все мы через это проходили, все завоевывали место в основном составе через огромный труд, – сказал Быстров.