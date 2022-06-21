Джикия о Суперкубке: «Хочу играть. Официальное заявление «Спартака» будет на днях»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хочет сыграть в матче за Суперкубок России.

9 июля красно-белые должны сыграть с «Зенитом» в матче за Олимп Суперкубок России. После того, как стало известно, что игра состоится в Санкт-Петербурге, «Спартак» намекал на возможный бойкот игры.

«Официальное заявление по поводу этого мероприятия будет на днях от клуба. Что касается меня лично, я хочу играть, потому что я спортсмен, и я всегда готов играть за титулы, проводить большие игры. Это мое мнение.

Что касается официального заявления, то это будет от клуба. И попрошу эту тему больше не поднимать», – заявил Джикия.

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