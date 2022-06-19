Вице-спикер Госдумы Жуков о Суперкубке: «Понимаю логику «Спартака». Важно, чтобы игра была на нейтральном поле, место финала объявляется заранее»

Вице-спикер Госдумы оценил вероятность бойкота «Спартаком» матча за .

9 июля на стадионе «Газпром Арена» встретятся и «Спартак».

«Думаю, что игра состоится, все будет нормально. Уверен ли я в этом? Не знаю, но я так думаю.

«Спартаку» хотелось сыграть на нейтральном поле. Это нормально. Понимаю эту логику.

Я болельщик «Спартака» и считаю, что важно, чтобы игра была на нейтральном поле. Всегда это было важно.

Обычно место финала объявляется заранее. Поступил бы ли я так же на месте ? Нет, надо играть», – сказал Александр Жуков.