«Салах ничего не показал в сборной. Он должен делать больше, когда играет за свою страну». Экс-тренер Египта Шехата о Мо

Экс-тренер сборной Египта раскритиковал игру в национальной команде.

«Мне жаль говорить это, но технически Мохамед Салах ничего не показал в сборной. Он должен был проявить себя куда лучше. Он должен делать больше, когда играет за свою страну.

Он должен был сказать местным руководителям, что здесь игроки не такие, как в Англии, хоть Салах и не выбирает футболистов. После этого тренеры должны были найти возможность открывать для Салаха пространство.

Мы должны найти игроков, которые помогут Салаху хорошо играть», – сказал , работавший со сборной Египта с 2004 по 2011 год.

С Салахом в составе сборная Египта в 2018 году поехала на чемпионат мира. Это произошло впервые с 1990 года. Вингер забил 5 голов в отборе на ЧМ-2018. В 2017-м и 2021-м выходил в финалы Кубка Африки, но проиграл в обоих случаях. На ЧМ-2022 команда не попала.