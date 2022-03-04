Мо Салах: «Результаты «Золотого мяча» – шок для меня, но я не верю в теории заговора. Многие страны далеки от футбола»

был в шоке от результатов голосования за .

Вингер занял 7-е место в голосовании.

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло.

Я не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теории заговора.

Мне не на что указать, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов».

Об отсутствии в символической сборной ФИФА

«Я не рад, когда меня нет в символической сборной, но с этим ничего не поделаешь. Мне приятно, что многие разделяют мои чувства и думают, что я должен быть в списке.

У меня нет ощущения, что это что-то против меня лично, но такова реальность, в которой мы живем», – сказал египтянин в интервью DMC.