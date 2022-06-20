Совет World Athletics в конце года обсудит ужесточение правил участия трансгендеров в женских соревнованиях

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) сообщил, что организация может ужесточить правила участия трансгендеров в соревнованиях.

Накануне Международная федерация плавания (FINA) приняла правило, согласно которому спортсменки-трансгендеры для выступления в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания – к 12 годам.

«Мы видим, как международная федерация утверждает свое первенство в установлении правил, положений и политики, которые отвечают интересам данного вида спорта. Так и должно быть. Мы всегда считали, что биология важнее гендера, и мы будем продолжать пересматривать наши правила в соответствии с этим, мы будем отталкиваться от науки.

Мы продолжаем изучать, исследовать и вносить свой вклад в растущее количество доказательств того, что тестостерон является ключевым фактором, влияющим на выступление спортсмена, и запланировали обсуждение наших правил на заседании совета в конце года», – сказал Коу.

Согласно действующим правилам организации, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

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