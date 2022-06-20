«Динамо» хочет подписать российского опорника. Клубу интересны Глебов и Черников

хочет подписать российского опорного полузащитника.

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб активно ищет опорника на российском рынке.

«Динамо» интересовалось возможностью покупки , но в данный момент сделка маловероятна, так как московский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы . Аналогичная ситуация сложилась и с защитником Максимом Осипенко, которым «Динамо» тоже интересовалось.

Также «Динамо» интересен игрок . Если южане согласятся продать полузащитника, то «Динамо» будет первым в списке потенциальных покупателей.