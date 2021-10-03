«Ливерпуль» может пожизненно забанить фаната, плюнувшего в членов штаба Гвардиолы

«Ливерпуль» планирует наказать болельщика, который плюнул в членов тренерского штаба «Манчестер Сити» на игре 7-го тура АЛП 3 октября (2:2).
В заявлении мерсисайдского клуба отмечается, что уже собрано достаточно доказательств, и если вина фаната действительно будет доказана, к нему будут применены санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение стадиона.
«Сити» предоставил «Ливерпулю» изображение человека, который подозревается в данном проступке.
«Получив жалобу по поводу серьезного инцидента, произошедшего у тренерской скамейки «Манчестер Сити», мы проводим тщательное расследование, собираем показания свидетелей и проверяем все доступные записи с камер.
Собранные сведения будут направлены в полицию, если мы получим соответствующий запрос. Клуб также применит свои санкции», – заявил представитель «Ливерпуля».