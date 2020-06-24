Два фаната арестованы за гомофобные кричалки на матче «Ман Сити» – «Бернли»

Трех человек арестовали на матче между «Манчестер Сити» и (2:0) в 8-м туре .

Как сообщает Sky Sports, двух молодых людей арестовали за то, что они выкрикивали с трибун гомофобные кричалки.

Также был арестован 20-летний мужчина. Его подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских, которые дежурили на матче.

«Большинство фанатов, посетивших эту игру, вели себя идеально. Мы благодарны им. Мы сотрудничаем с , чтобы поощрять хорошее поведение на матчах и выявлять тех, кто совершает правонарушения.

Я хочу четко сказать: мы не будем мириться с оскорблениями и угрозами на трибунах. Полицейские будут работать с теми, кто использует гомофобные или расистские кричалки. На сегодняшнем матче это было осуществлено.

Наша цель – безопасность и комфорт болельщиков, сотрудников и игроков. Мы хотим, чтобы болельщики могли насладиться матчами. Не хочется, чтобы впечатление испортила маленькая группа людей», – сказал представитель манчестерской полиции Джейми Коллинс.