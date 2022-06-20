высказался о поддержке беженцев.

«Кто угодно может стать беженцем в любой момент. Внезапно ты вынужден покинуть свой дом, класс, в котором ты преподаешь, больницу, в которой работаешь, поле, на котором играешь. Это тяжело, и они заслуживают нашей поддержки.

Канада – лидер в расселении беженцев. Я горжусь этим, и я счастлив знать, что все больше людей смогут перестроить свою жизнь, как и моя семья», – сказал защитник «Баварии» и посол доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дэвис родился в лагере беженцев Будубурам в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от гражданской войны. Когда Альфонсо было пять лет, его родители переехали в канадский город Уинсор.