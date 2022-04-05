Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком 2021 года в Северной Америке

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна назвала лучшего игрока 2021 года.

Награду получил защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. В голосовании приняли участие тренеры, игроки, журналисты и болельщики из 41 страны, чьи национальные ассоциации входят в КОНКАКАФ.

Помимо Дэвиса, на награду были номинированы Микаил Антонио («Вест Хэм», Ямайка), Джонатан Дэвид ( , Канада»), Ирвинг Лосано ( , Мексика), Уэстон Маккенни ( , США) и ( , США).