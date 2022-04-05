Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком 2021 года в Северной Америке

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна назвала лучшего игрока 2021 года.
Награду получил защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. В голосовании приняли участие тренеры, игроки, журналисты и болельщики из 41 страны, чьи национальные ассоциации входят в КОНКАКАФ.
Помимо Дэвиса, на награду были номинированы Микаил Антонио («Вест Хэм», Ямайка), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада»), Ирвинг Лосано («Наполи», Мексика), Уэстон Маккенни («Ювентус», США) и Кристиан Пулишич («Челси», США).