Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком 2021 года в Северной Америке

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Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна назвала лучшего игрока 2021 года.

Награду получил защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. В голосовании приняли участие тренеры, игроки, журналисты и болельщики из 41 страны, чьи национальные ассоциации входят в КОНКАКАФ.

Помимо Дэвиса, на награду были номинированы Микаил Антонио («Вест Хэм», Ямайка), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада»), Ирвинг Лосано («Наполи», Мексика), Уэстон Маккенни («Ювентус», США) и Кристиан Пулишич («Челси», США).

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