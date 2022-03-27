Альфонсо Дэвис: «Проблем с сердцем нет, но я еще не готов на 100 процентов. Cчастлив, что снова могу тренироваться»

заявил, что в скором времени надеется вернуться в состав «Баварии».

У 21-летнего игрока в январе обнаружили признаки легкого миокардита, воспаления сердечной мышцы, после заражения коронавирусом.

«Реабилитация проходит хорошо.

У меня нет проблем с мышцами и сердцем, но я еще готов не на 100 процентов – пока что! Я просто счастлив, что снова могу тренироваться, готов к работе.

Я тесно сотрудничаю с медицинским отделом и реабилитационным персоналом.

Я очень усердно тренируюсь с мячом и без него. Много бега, силовые тренировки. Надеюсь, что скоро смогу вернуться и буду помогать команде», – заявил 21-летний футболист.