«Реал» пытался подписать Холанда, но он выбрал «Ман Сити». «Мадрид» не отказывался от Эрлинга

предпочел «Манчестер Сити» , хотя мадридский клуб хотел подписать его.

«Реал» вел переговоры с норвежским нападающим. Клуб провел несколько встреч, чтобы убедить форварда перейти в «Мадрид».

Это не «Реал» отказался от 21-летнего нападающего, а сам игрок предпочел переход в , пишет журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

Переход Холанда в клуб из возможен в будущем, однако в нынешней ситуации все сообщения о переговорах «Реала» по поводу отступных Эрлинга ошибочны.

«Манчестер Сити» рассчитывает на форварда и в настоящем, и в будущем, поэтому никаких контактов по поводу его возможного трансфера нет.

Ранее президент «Мадрида» Флорентино Перес дал понять, что клуб не хотел подписывать Эрлинга: «В «Реале» играет лучший форвард мира. Не должны же мы были покупать Холанда, чтобы он сидел на скамейке?»

Холанд сыграл за королевскую семью Норвегии. Проиграл, но как же мило он болтает с принцессой – будущей королевой!

Мбаппе изменил мечте, Холанд не нужен, Левандовски – отличный трансфер для «Барсы». Большое интервью Переса