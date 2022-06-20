«Сочи» назначил Гаранина. Ротенберг выбрал тренера

«Сочи» объявил о назначении .

Вместе со специалистом, возглавлявшим , в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и , также работавшие в красноярской команде.

Кандидатуру Гаранина в качестве тренера «Сочи» выбрал , работавший со специалистом в московском «Динамо».

Срок контракта Гаранина с не сообщается. Также клуб не уточнил, какую официальную должность получил тренер.

Ранее сообщалось, что Гаранин, возможно, не будет главным тренером де-юре из-за отсутствия лицензии Pro.