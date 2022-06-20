«Сочи» назначил Гаранина. Ротенберг выбрал тренера

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«Сочи» объявил о назначении Вадима Гаранина

Вместе со специалистом, возглавлявшим «Енисей», в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, также работавшие в красноярской команде.

Кандидатуру Гаранина в качестве тренера «Сочи» выбрал Борис Ротенберг, работавший со специалистом в московском «Динамо». 

Срок контракта Гаранина с «Сочи» не сообщается. Также клуб не уточнил, какую официальную должность получил тренер.

Ранее сообщалось, что Гаранин, возможно, не будет главным тренером де-юре из-за отсутствия лицензии Pro. 

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