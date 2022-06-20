«Сочи» назначил Гаранина. Ротенберг выбрал тренера

«Сочи» объявил о назначении Вадима Гаранина.
Вместе со специалистом, возглавлявшим «Енисей», в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, также работавшие в красноярской команде.
Кандидатуру Гаранина в качестве тренера «Сочи» выбрал Борис Ротенберг, работавший со специалистом в московском «Динамо».
Срок контракта Гаранина с «Сочи» не сообщается. Также клуб не уточнил, какую официальную должность получил тренер.
Ранее сообщалось, что Гаранин, возможно, не будет главным тренером де-юре из-за отсутствия лицензии Pro.