Гаранин, возможно, не будет главным тренером «Сочи» де-юре из-за отсутствия лицензии Pro («РБ Спорт»)

Экс-тренер «Енисея» , возможно, не возглавит де-юре.

Южане должны объявить о назначении 51-летнего специалиста сегодня, но, скорее всего, не смогут официально заявить его как главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Гаранин заканчивает обучение только на тренерскую лицензию категории А, тогда как регламент позволяет возглавлять клубы только с лицензией Pro или во время обучения на нее.

Согласно регламенту, чтобы поступить на следующее обучение, должно пройти не менее года после предыдущего.

Возможный вариант назначения Гаранина главным тренером «Сочи» де-юре – разрешение от РФС начать учебу на категорию Pro раньше, чем обязывает регламент.

Клуб рассчитывает, что организация пойдет навстречу, поскольку обучение тренера на лицензию А из-за пандемии коронавируса затянулось и заняло почти два года.