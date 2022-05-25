Лингард и «Вест Хэм» обсуждают трансфер. «Милан» и «Ювентус» сохраняют интерес к хавбеку «МЮ»

Полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Вест Хэм».

Хавбек покидает в связи с истечением срока действия контракта, и, по информации ESPN, лондонский клуб уже вступил с ним в переговоры.

Отмечается, что интерес к 29-летнему футболисту сохраняют и , однако и сам Лингард, и уверены, что способны между собой договориться.

«Ньюкасл», пытавшийся подписать полузащитника зимой, переключился на иные цели.

Лингард надеется, что сможет, уверенно начав сезон в новой команде, обеспечить себе место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022.

Джесси уже выступал за «Вест Хэм» в сезоне-2020/21. Тогда он за 16 игр в АПЛ забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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