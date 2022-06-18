«МЮ», «Дортмунду» и «Ньюкаслу» интересен защитник сборной Германии Раум, «Хоффенхайм» хочет около 40 млн евро

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум может сменить команду этим летом.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, главными претендентами на футболиста сборной Германии являются клубы АПЛ. В их число входит как минимум один топ-клуб – «Манчестер Юнайтед». По данным Bild, также Раум интересует «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
Долгое время подписать Раума хочет дортмундская «Боруссия», однако сейчас она не может заплатить больше 30 млн евро, в то время как «Хоффенхайм» рассчитывает выручить порядка 40 млн.
В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 32 матча, отдав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.