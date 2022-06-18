«МЮ», «Дортмунду» и «Ньюкаслу» интересен защитник сборной Германии Раум, «Хоффенхайм» хочет около 40 млн евро

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Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум может сменить команду этим летом.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, главными претендентами на футболиста сборной Германии являются клубы АПЛ. В их число входит как минимум один топ-клуб – «Манчестер Юнайтед». По данным Bild, также Раум интересует «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Долгое время подписать Раума хочет дортмундская «Боруссия», однако сейчас она не может заплатить больше 30 млн евро, в то время как «Хоффенхайм» рассчитывает выручить порядка 40 млн.

В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 32 матча, отдав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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