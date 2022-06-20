Тите: «Сборная Бразилии вышла на ЧМ. Теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами»

Тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от .

– Как вы себя чувствуете за несколько месяцев до чемпионата мира? Как справляетесь с волнением?

– Как я? Я очень жду этот турнир, но сохраняю концентрацию. Мы вышли на чемпионат мира. Теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами. Это правда. На прошлом чемпионате мира я работал в других обстоятельствах (Дунгу уволили в 2016 году, и Тите возглавил команду – Sports.ru). Теперь у меня была возможность провести с командой полный четырехлетний цикл. Ожидания высоки, но мы концентрируемся на работе.

В моем штабе работают люди с ценностями и отличной репутацией. А еще у меня невероятная семья. Если бы не моя жена, то я не оказался бы там, где нахожусь. Я теряю самообладание, у меня сносит крышу, я не сплю по ночам, как и все остальные. Но у меня есть жена и семья, которые поддерживают меня. Я черпаю силы в своей семье, работе и духовности.

– Вы чего-нибудь боитесь?

– Давление, с которым мы сталкиваемся, – это проблема. Ответственность, давление из-за твоей должности, требования. Когда я был болельщиком, я хотел, чтобы команда, которую я поддерживаю, была лучшей. Это то, что двигает нас вперед. Но ментальное здоровье важно. Я думаю о словах Манделы: «Отвага – это не отсутствие страха». Страх присутствовал при любом решении, которое я принимал. Я обычный человек. У меня есть свои страхи, кошмары, мысли, от которых идут мурашки. Страх, но не ужас. Страх и ужас – это разные вещи.

Я читал слова Тостао (легендарный игрок сборной Бразилии, он выиграл ЧМ-1970 – Sports.ru). Он сказал: «Слава разделяет людей – она создает живое существо и обедняет процесс создания». Мне нужно заботиться об Аденоре (это настоящее имя Тите – Sports.ru). У Аденора есть жизнь: он продолжит быть отцом, дедушкой. Но он не хочет, чтобы его оценивали. Если он победит, значит, он лучший. Если нет, то его поносят. Я не могу этого понять. Когда я говорю, то говорю за всю команду. Никто не обладает монополией на правду. Нужно выражать разные мнения. Мы открыты для идей, которые хорошо аргументированы. Речь идет не о победе любой ценой.

Алекс Фергюсон говорил, что настоящие профессионалы соревнуются с самими собой, постоянно пытаясь добиться прогресса. Знаете, почему? Если я сравню себя с кем-то еще, то буду разочарован, мне будет больно. В каких-то моментах я буду лучше, а в каких-то – хуже. Я должен беречь свое здоровье и обладать здоровым сознанием, – сказал тренер сборной Бразилии.