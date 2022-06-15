Саутгейт про 0:4 от Венгрии: «Я выбрал очень молодой состав – это моя ответственность. Закралась тревога после первого гола – не оправились»

дал комментарий после поражении Англии от Венгрии (0:4) в матче .

«Мы ярко начали матч. Однако первый гол соперника немного лишил нас уверенности.

Во втором тайме получилось создать голевые моменты, но их второй гол серьезно повлиял на нас.

Я выбрал очень молодой состав – это моя ответственность. В двух играх с Венгрией у меня не соблюдался баланс. После первого гола немного закралась тревога, и мы не смогли от нее оправиться.

Мы создали возможности для гола. Мячи буквально мелькали перед воротами Венгрии, но защитникам удавалось их выбивать. Забить не удалось.

Сегодня я хотел дать отдохнуть некоторым нашим основным футболистам. Это тяжелый вечер для нас», – сказал главный тренер сборной .

Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение от небританских сборных – 0:4 от Венгрии