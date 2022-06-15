Каррагер о критике в адрес Саутгейта: «Заткнитесь, клоуны. Этот тренер выступил с Англией на двух турнирах наилучшим образом с 1966-го»

выступил в защиту .

проиграла Венгрии в матче наций (0:4) и занимает последнее, 4-е, место в группе, набрав 2 очка после 4 матчей.

«Ты не понимаешь что делаешь». Заткнитесь, клоуны. Этот тренер выступил со сборной на двух турнирах наилучшим образом с 1966 года.

Также идея о том, что Саутгейт тянет назад эту команду, – ерунда. Этот состав не лучше, чем в 2004-2006 и 1996-1998 годах. Саутгейт достиг лучших результатов, чем можно было ожидать, пусть и благодаря некоторым выгодным ничьим.

Отдыхайте, парни, и возвращайтесь на свой обычный уровень», – написал бывший защитник «Ливерпуля».