Каррагер о критике в адрес Саутгейта: «Заткнитесь, клоуны. Этот тренер выступил с Англией на двух турнирах наилучшим образом с 1966-го»

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Джейми Каррагер выступил в защиту Гарета Саутгейта.

Сборная Англии проиграла Венгрии в матче Лиги наций (0:4) и занимает последнее, 4-е, место в группе, набрав 2 очка после 4 матчей. 

«Ты не понимаешь что делаешь». Заткнитесь, клоуны. Этот тренер выступил со сборной на двух турнирах наилучшим образом с 1966 года. 

Также идея о том, что Саутгейт тянет назад эту команду, – ерунда. Этот состав не лучше, чем в 2004-2006 и 1996-1998 годах. Саутгейт достиг лучших результатов, чем можно было ожидать, пусть и благодаря некоторым выгодным ничьим. 

Отдыхайте, парни, и возвращайтесь на свой обычный уровень», – написал бывший защитник «Ливерпуля». 

 

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