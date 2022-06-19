Стерлинг узнавал, как все устроено в «Челси», какой Тухель как тренер

склоняется к переходу в «Челси».

27-летний вингер сборной Англии уже узнавал, как все устроено в «Челси», какой как тренер.

Источник в лондонском клубе дал понять, что сейчас единственное препятствие для осуществления трансфера – размер комиссии для .

Контракт Рахима с «горожанами» действует до 2023 года. Утверждалось, что потребуется 60 млн фунтов для покупки футболиста.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в , забил 13 мячей и отдал 5 пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.