Стерлинг узнавал, как все устроено в «Челси», какой Тухель как тренер

Рахим Стерлинг склоняется к переходу в «Челси».
27-летний вингер сборной Англии уже узнавал, как все устроено в «Челси», какой Томас Тухель как тренер.
Источник в лондонском клубе дал понять, что сейчас единственное препятствие для осуществления трансфера – размер комиссии для «Манчестер Сити».
Контракт Рахима с «горожанами» действует до 2023 года. Утверждалось, что «Челси» потребуется 60 млн фунтов для покупки футболиста.
В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 5 пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.