«Мане в «Баварии» испортит лучшие годы карьеры. Медали чемпиона Бундеслиги будут в дальнем углу его шкафа с наградами». Экс-форвард «Ливерпуля» Сондерс о Садьо

Экс-форвард высказался о переходе вингера в «Баварию».

«Ничего против этого клуба не имею, он великий. Но в этом чемпионате у Мане вызовов не будет. Он будет забивать голы, команда будет побеждать 5:0 каждую неделю. Выиграть Бундеслигу способен лишь один клуб.

Это не вызов. Он сядет в кресло, зажжет сигару, будет выходить играть за «Баварию» на третьей передаче. Он два года сможет не напрягаться – и поэтому испортит лучшие два года в своей карьере.

Если в конце карьеры он позовет вас взглянуть на его шкаф с наградами, то медаль победителя Бундеслиги будет лежать в дальнем его углу.

Я не могу поверить, что он покидает «Ливерпуль». Я не знаю, как до этого дошло. Ему 30 лет, и последние полгода он играл в свой лучший футбол за все время в команде. Временами он был неудержим.

С появлением Диаса он стал больше играть в центре, стал все лучше связывать игру команды. Не могу взять в толк, как в такое время можно покидать «Ливерпуль», как можно, играя в лучший футбол в своей жизни и действуя в составе лучшей атакующей тройки в его карьере, перейти в «Баварию», – сказал .

Мане во вторник пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Баварией»