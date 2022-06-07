Леандро Паредес: «Реал» не играл лучше любого соперника в ЛЧ с 1/8 финала. Мадридцы похожи на «Боку» по менталитету»

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Леандро Паредес не считает, что «Реал» превзошел по игре все команды в Лиге чемпионов.

Мадридская команда победила «Ливерпуль» (1:0) в финальном матче турнира.

«Реал» не играл лучше любой команды с 1/8 финала, но им все-таки удалось одержать победу в турнире.

Мадридцы очень похожи на «Бока Хуниорс» с точки зрения истории и менталитета», – заявил аргентинский полузащитник «ПСЖ».

Парижане проиграли «Реалу» на стадии 1/8 финала турнира по сумме двух матчей (2:3). В первой игре «ПСЖ» победил со счетом 1:0, но в ответной встрече уступил 1:3.

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