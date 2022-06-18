Директор «МЮ» о де Йонге: «Делаем все возможное, чтобы закрыть сделку. С деньгами проблем нет, но есть кое-какие препятствия»

Управляющий директор рассказал о переговорах по Френки де Йонгу.

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает за полузащитника «Барселоны» на 20 млн евро меньше, чем требуется.

«Деньги не являются фактором, определяющим, кого мы хотим подписать. Главный тренер хочет [де Йонга], и менеджерами проделана большая работа. Он отличный футболист.

100 миллионов? 200? Я не знаю. Подпишите того, кого вы хотите, блин. Вы хотите, чтобы я сам покупал игроков?

Мы делаем все возможное, чтобы закрыть сделку. Я уже много дней занят этим вопросом. С деньгами проблем нет, но есть некоторые препятствия, о которых я не могу говорить.

Слушайте, мы делаем все, чтобы заполучить де Йонга, и я говорю вам, что необходимые средства у нас есть», – заявил Ричард Арнольд, общаясь с болельщиками.

Френки об интересе «МЮ»: «Такое всегда льстит, но сейчас я в лучшем клубе мира. Мне хорошо в «Барсе»