Асенсио готов продлить контракт с «Реалом» в случае повышения зарплаты. «Мадрид» хочет продать его за 40 млн евро летом, если договориться не получится

Вингер Марко Асенсио может покинуть «Реал» летом, если не продлит контракт.

По данным Marca, в ближайшее время представители игрока и руководители встретятся, чтобы начать переговоры по новому контракту.

Марко хотел бы остаться в «Реале», но не готов делать это любой ценой – он хочет контракт с повышением зарплаты, так как считает, что заслужил его своей игрой в прошлом сезоне. Сейчас Асенсио находится в последней трети списка самых высокооплачиваемых игроков «Реала», и Марко полагает, что это не соответствует его статусу третьего бомбардира команды после Винисиуса Жуниора и Карима Бензема. У испанца 12 голов в 42 матчах сезона.

На решение Асенсио может повлиять и ситуация с игровым временем – перед ЧМ-2022 хавбек хотел бы играть регулярно. В сборную его вызывают не всегда, и это влияет на позицию футболиста, который в минувшем сезоне стал 15-м в «Реале» по числу отыгранных минут.

«Реал» занял выжидательную позицию. На скорой встрече клуб хочет выяснить, каковы настоящие приоритеты игрока. Несмотря на неплохую статистику, в клубе считают, что Асенсио не вполне соответствует ожиданиям и стагнирует. Марко больше не считают очень важным игроком команды, поэтому не факт, что предложение «Реала» будет соответствовать требованиям игрока.

Если договориться о новом соглашении не удастся, «Реал» намерен продать 26-летнего футболиста этим летом за сумму, близкую к 40 млн евро. Если Асенсио откажется уходить и решит остаться в клубе до истечения срока контракта, который действует до лета 2023 года, то, скорее всего, не поедет на ЧМ-2022. При этом в пользу хавбека играет то, что в «Реал» не перешел Килиан Мбаппе. Этот трансфер лишил бы Асенсио любых перспектив в команде.

Наиболее сильный интерес к Асенсио провляют , и .

В минувшем сезоне испанец забил 12 голов и отдал 2 передачи в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.