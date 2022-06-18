Экс-нутрициолог «Спартака» про пост Бакаева: «В Рамадан его признали игроком месяца. Он соблюдал все наши рекомендации»

Бывший нутрициолог рассказал, как постился в Рамадан Зелимхан Бакаев.

– Ваноли рассказывал, что Зелимхан Бакаев пропустил один матч из-за Рамадана. Расскажите о работе с Зелимханом в этот период.

– Это был интересный опыт, потому что Рамадан – особый период для мусульман. Я не исповедую ислам, но мы должны уважать все культуры и религии и знать, как работать в этот особый и чувствительный момент.

Зелимхан постился и раньше, поэтому определенное понимание по взаимодействию у нас было. Мы лишь извлекли уроки и обозначили моменты, которые было необходимо доработать.

Бакаев соблюдал все наши рекомендации. В три часа у него был ранний завтрак. Но, между прочим, в период Рамадана – со 2 апреля по 1 мая – его признали лучшим игроком месяца!

Было приятно, что его игра не только не ухудшилась, а вышла на тот уровень, который отметили болельщики. Вместе с ним мы проделали отличную работу, – сказал Рикарду Пинту.