Талалаев об Уткине: «Он поехал играть домой и к тренеру сборной. «Ахмат» найдет другого молодого парня и сделает звездой»

прокомментировал уход полузащитника Даниила Уткина из «Ахмата».

22-летний хавбек, отыгравший сезон за грозненский клуб на правах аренды, вернулся в , а затем был продан в .

«Во-первых, хотел бы поблагодарить всех игроков и сотрудников клуба, которые работали в «Ахмате» в прошлом сезоне, но по разным причинам в итоге покинули команду.

Во-вторых, мы приложили все усилия, чтобы оставить у нас, но футболист сделал свой выбор. Он поехал играть домой и к тренеру сборной, это надо учитывать при его выборе. Он мне позвонил и поблагодарил за совместную работу и сказал, что его выбор – поехать домой и сыграть там, где он вырос.

Хороший ли выбор «Ростов»? Я не готов говорить за другие команды, желаю ему удачи, он реализовал себя. Мне очень понравилось с ним работать, а мы найдем другого молодого перспективного парня, который не попадает в состав большого клуба и сделаем его звездой нашей сборной», – сказал главный тренер .