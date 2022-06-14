«Ростов» договорился с «Краснодаром» о трансфере Уткина («РБ Спорт»)

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Даниил Уткин переходит из «Краснодара» в «Ростов».

Команды из Ростова-на-Дону и Краснодара договорились о полноценном трансфере полузащитника, сообщает «РБ Спорт».

22-летний футболист до конца этой недели приступит к тренировкам в составе команды тренера Валерия Карпина.

В июне Уткин вернулся в состав «быков» после аренды в «Ахмате». Сообщалось, что игрок уже проводил тренировки с «Краснодаром».

В прошедшем сезоне Уткин забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи в 28 матчах РПЛ за грозненский клуб.

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