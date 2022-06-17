Левандовски об уходе из «Баварии»: «Не хочу ничего форсировать. Всем нужно остыть и вести диалог спокойно и не через прессу»

Форвард Роберт Левандовски высказался о своем желании покинуть «Баварию».

«У меня еще год по контракту, вот почему я попросил клуб организовать трансфер. Думаю, это лучшее решение в нынешней ситуации, тем более сможет получить деньги в результате сделки.

Я не хочу ничего форсировать, дело не в этом. Дело в поиске лучшего решения. Всем нужно остыть, я хочу спокойно вести диалог – не через прессу.

Надеюсь, однажды фанаты меня поймут», – сказал поляк Bild.

Крис Саттон: «Слышал, что Левандовского связывают с «МЮ». Зачем ему переходить туда? «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» лучше»