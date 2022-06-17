Йоканович о «Динамо»: «Очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями о своем назначении.
«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей.
Наш план – приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.
Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат – это тоже дополнительная мотивация для меня.
Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», – сказал серб.