Йоканович о «Динамо»: «Очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей»

Новый главный тренер поделился впечатлениями о своем назначении.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей.

Наш план – приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.

Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат – это тоже дополнительная мотивация для меня.

Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», – сказал серб.