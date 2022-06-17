Гендиректор «Динамо» о Йокановиче: «Клуб обеспечит тренерскому штабу и команде максимально комфортные условия»

Генеральный директор прокомментировал назначение главным тренером.

«Мы рады приветствовать Славишу в «Динамо». Нам предстоит проделать много непростой, но интересной и, надеемся, успешной работы. Все задачи будем решать совместными усилиями, во всем помогая друг другу.

Важно, что новый главный тренер полностью разделяет наши базовые приоритеты – это дисциплина, ответственность, концентрация на достижении целей и самоотдача.

Руководство клуба, как и всегда, обеспечит тренерскому штабу и команде максимально комфортные условия для реализации намеченных спортивных планов и развития всей футбольной вертикали «Динамо». И конечно, мы надеемся, что болельщики окажут новому главному тренеру свою поддержку», – сказал Павел Пивоваров.