«В «Динамо» ожидал увидеть Кержакова. Не понимаю поклонения иностранным тренерам». Ринат Билялетдинов о назначении Йокановича

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Ринат Билялетдинов высказался о назначении Славиши Йокановича главным тренером «Динамо».

«Ожидал увидеть в «Динамо» Кержакова. При нем «Нижний Новгород» играл хорошо.

Про Йокановича слышу первый раз. Я о нем ничего не знаю. Не понимаю, почему такое поклонение иностранным тренерам. Значит, своим не доверяют. Наших тренеров тоже не нужно забывать», – сказал Билялетдинов, ранее возглавлявший «Рубин».

«Динамо» назначило серба Йокановича главным тренером. Контракт – на год с опциями продления на 2 сезона

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