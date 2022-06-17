«В «Динамо» ожидал увидеть Кержакова. Не понимаю поклонения иностранным тренерам». Ринат Билялетдинов о назначении Йокановича

высказался о назначении главным тренером «Динамо».

«Ожидал увидеть в «Динамо» Кержакова. При нем играл хорошо.

Про Йокановича слышу первый раз. Я о нем ничего не знаю. Не понимаю, почему такое поклонение иностранным тренерам. Значит, своим не доверяют. Наших тренеров тоже не нужно забывать», – сказал Билялетдинов, ранее возглавлявший «Рубин».

«Динамо» назначило серба Йокановича главным тренером. Контракт – на год с опциями продления на 2 сезона