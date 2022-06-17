Бувач о Йокановиче: «Он предпочитает атакующий стиль игры «первым номером»

Желько Бувач прокомментировал назначение Славиши Йокановича главным тренером «Динамо».
«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии.
Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса.
На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала.
Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером», позволит «Динамо» выйти на новый уровень», – сказал заместитель генерального директора по спорту «Динамо».