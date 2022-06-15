КОНМЕБОЛ раскритиковала Венгера за слова о развитии футболистов вне Европы. Он заявил, что Мбаппе не стал бы таким игроком, если бы родился в Камеруне

КОНМЕБОЛ раскритиковала Арсена Венгера за слова о футболе за пределами Европы.

Две недели назад глава отдела развития футбола выступал на тренерской конференции во Фрайбурге. Там он поделился мнением о том, что Килиан Мбаппе не достиг бы нынешнего уровня, если бы родился в Камеруне.

«Система поиска талантов недостаточно хорошо работает. Мы пропускаем много талантов, потому что не можем обнаружить их.

У Килиана Мбаппе африканские корни, но он тренировался в Европе. Если бы он родился в Камеруне, он бы не стал таким нападающим, как сейчас. Есть Европа, а есть остальной мир. Всему миру нужна помощь, иначе мы будем терять большое количество талантов», – сказал бывший тренер «Арсенала».

По следам этих слов (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением, в котором назвала слова Венгера дискриминационными.

«КОНМЕБОЛ отказывается принимать и осуждает очень неудачные высказывания высокопоставленного чиновника ФИФА, крайне близкого к президенту организации, .

КОНМЕБОЛ твердо привержена борьбе с расистскими или дискриминационными выражениями и жестами, независимо от того, исходят ли они от болельщиков на стадионах, спортсменов и тренеров на игровом поле или лидеров посредством публичных заявлений. Слова Венгера – в дополнение к выявлению необычного невежества в отношении ценного вклада африканских игроков в мировой, а особенно в европейский футбол – демонстрируют унизительную предвзятость, которая уничижает усилия футболистов и спортивных учреждений, которые находятся «не в Европе». Часто бывает, что самые предосудительные предрассудки маскируются под «обоснованные» и «разумные» размышления.

Как и африканцы, мы, южноамериканцы, очень хорошо и не понаслышке знаем этот тип отношения, который проистекает из убеждения, что мир начинается и заканчивается в Европе. Талант, дух самопожертвования и желание преуспеть африканских и южноамериканских игроков должны цениться и уважаться», – сказано в заявлении организации.