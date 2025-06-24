«Наполи» купит Ланга у ПСВ за 25-28 млн евро. Вингер подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 2,5 млн евро

«Наполи» подпишет Ноа Ланга.

Неаполитанский клуб достиг договоренности с ПСВ о трансфере 26-летнего вингера, сообщает NOS. Футболист подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 2,5 млн евро за сезон.

Сумма сделки, по разным данным, составит от 25 до 28 миллионов евро .

Ланг выступает за ПСВ с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов он провел 29 матчей, отличившись 11 голами и 10 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .