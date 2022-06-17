Гризманн не собирается уходить в «Атлетик» и намерен остаться в «Атлетико»

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Антуан Гризманн не планирует менять клуб в это межсезонье.

На этой неделе появилась информация, что Марсело Бьелса хотел бы пригласить 31-летнего форварда в «Атлетик» в случае своего возвращения в клуб из Страны Басков.

Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз не ведет переговоры с «Атлетиком» и на текущий момент даже не рассматривает вариант этого трансфера.

Гризманн хочет провести следующий сезон в «Атлетико». За мадридскую команду он играет в аренде, права на него принадлежат «Барселоне».

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