Гризманн не собирается уходить в «Атлетик» и намерен остаться в «Атлетико»

Антуан Гризманн не планирует менять клуб в это межсезонье.
На этой неделе появилась информация, что Марсело Бьелса хотел бы пригласить 31-летнего форварда в «Атлетик» в случае своего возвращения в клуб из Страны Басков.
Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз не ведет переговоры с «Атлетиком» и на текущий момент даже не рассматривает вариант этого трансфера.
Гризманн хочет провести следующий сезон в «Атлетико». За мадридскую команду он играет в аренде, права на него принадлежат «Барселоне».